Премьер-министр Башкирии прокомментировал финансовые проблемы «Салавата Юлаева»

Накануне уфимский «Салават Юлаев» провел первый матч регулярного чемпионата КХЛ. На выезде в Нижнем Новгороде «юлаевцы» уступили местному «Торпедо» со счетом 3:4.
Перед стартом нового сезона о ситуации в клубе высказался премьер-министр Башкирии Андрей Назаров. В своем телеграм-канале председатель республиканского Кабмина обратился к болельщикам уфимского клуба. Он отметил, что любит и смотреть хоккей и старается играть в него.
— А потому безусловно понимаю и разделяю переживания наших болельщиков. Многие волнуются за будущее команды, особенно в плане финансов. Признаю, вызовы перед менеджерским составом стоят серьезные. Но давайте смотреть правде в глаза: трудности бывают у всех, «Салават» не исключение, уже с достоинством проходил через них, справится и на этот раз, — написал Назаров в своем телеграм-канале.
Ранее многие болельщики действительно выражали обеспокоенность финансовым положением команды. Премьер-министр Башкирии заверил любителей хоккея, что ситуация находится на контроле правительства.
— Никаких поводов для паники — хоккей в Башкортостане жив и будет жить, причем на высоком уровне! — написал Андрей Назаров.
В завершении премьер-министр республики пригласил болельщиков приходить на домашние игры и болеть за «Салават».
