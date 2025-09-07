Ричмонд
Из-за атаки БПЛА в селе Грузское под Белгородом пострадал мирный житель

Мужчине оказана необходимая медицинская помощь.

Источник: Аргументы и факты

В селе Грузское Борисовского района в Белгородской области в результате атаки FPV-дрона пострадал местный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Мужчина с осколочным ранением правой голени и минно-взрывной травмой самостоятельно добрался до Борисовской центральной районной больницы. Врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь, дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно.

Также в ходе обстрела повреждена кровля одного из админзданий.

Ранее Гладков сообщал, что из-за дронов ВСУ в селе Дунайка Белгородской области пострадала мирная жительница.

