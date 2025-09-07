Из-за атаки БПЛА в селе Грузское под Белгородом пострадал мирный житель

В селе Грузское Борисовского района в Белгородской области в результате атаки FPV-дрона пострадал местный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Мужчина с осколочным ранением правой голени и минно-взрывной травмой самостоятельно добрался до Борисовской центральной районной больницы. Врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь, дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно.
Также в ходе обстрела повреждена кровля одного из админзданий.
Ранее Гладков сообщал, что из-за дронов ВСУ в селе Дунайка Белгородской области пострадала мирная жительница.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше