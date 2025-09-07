Опубликованы фото горящего в Киеве здания кабмина: пожар тушат с вертолета, столб дыма виден с центральной площади

В Киеве горит здание кабинета министров. Кадры пожара публикуют местные СМИ, пользователи соцсетей и политические деятели. На фото и видео видно, что огонь охватил последний этаж здания. По данным народного депутата Ярослава Железняка, там находится офис премьер-министра, а также зал заседаний правительства.
Столб дыма от горящего кабмина в Киеве видно даже с главной площади города, пишут очевидцы и местные СМИ.
Столб дыма от горящего кабмина в Киеве видно даже с главной площади города REUTERS.
Мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале, что в Печерском районе города произошло «возгорание в правительственном здании». По его словам, на месте работают местные пожарные службы.
Фото: МЧС Киева.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко подтвердила пожар в здании кабмина.
«Пострадали крыша и верхние этажи. Спасатели тушат пожар. Спасибо им за работу», — написала глава правительства.
Она также опубликовала фото изнутри кабинета министров, где выбиты двери и окна, висят провода и работают пожарные.
Фото: Премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Также на фото, которые публикует Свириденко, видно, что здание тушат с вертолёта.
Фото: Премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Ранее KP.RU передал слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, что российские военные наносят удары только по военным объектам Украины. Дипломат подчеркнула, что ущерб гражданской инфраструктуре связан с использованием Киевом ПВО и РЭБ.