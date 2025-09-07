Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опубликованы фото горящего в Киеве здания кабмина: пожар тушат с вертолета, столб дыма виден с центральной площади

Опубликованы фото горящего в Киеве здания кабинета министров.

Источник: Комсомольская правда

В Киеве горит здание кабинета министров. Кадры пожара публикуют местные СМИ, пользователи соцсетей и политические деятели. На фото и видео видно, что огонь охватил последний этаж здания. По данным народного депутата Ярослава Железняка, там находится офис премьер-министра, а также зал заседаний правительства.

Столб дыма от горящего кабмина в Киеве видно даже с главной площади города, пишут очевидцы и местные СМИ.

Столб дыма от горящего кабмина в Киеве видно даже с главной площади города REUTERS.

Мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале, что в Печерском районе города произошло «возгорание в правительственном здании». По его словам, на месте работают местные пожарные службы.

Фото: МЧС Киева.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко подтвердила пожар в здании кабмина.

«Пострадали крыша и верхние этажи. Спасатели тушат пожар. Спасибо им за работу», — написала глава правительства.

Она также опубликовала фото изнутри кабинета министров, где выбиты двери и окна, висят провода и работают пожарные.

Фото: Премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Также на фото, которые публикует Свириденко, видно, что здание тушат с вертолёта.

Фото: Премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Ранее KP.RU передал слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, что российские военные наносят удары только по военным объектам Украины. Дипломат подчеркнула, что ущерб гражданской инфраструктуре связан с использованием Киевом ПВО и РЭБ.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше