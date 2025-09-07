Ричмонд
Мосгорсуд признал законным арест челябинского министра Эльдара Белоусова

Мосгорсуд признал законным арест министра имущества Челябинской области Эльдара Белоусова по обвинению в превышении полномочий. Он останется под стражей до 22 сентября, говорится в материалах уголовного дела.

«Суд оставил без изменения решение об избрании в отношении Белоусова меры пресечения в виде заключения под стражу», — гласит постановление.

Фигурант дела просил отпустить его под домашний арест или ограничиться запретом определённых действий. У Белоусова даже нет загранпаспорта, поскольку он много лет работал на госслужбе и не выезжал из России. Он просил учесть отсутствие доказательств его причастности к преступлению при вынесении решения.

Напомним, в июле в Челябинской области задержали бывшего заместителя губернатора Александра Богашова, управляющего делами губернатора и правительства области Романа Менжинского и министра имущества Эльдара Белоусова. Уголовное дело касается постройки оздоровительного комплекса на территории резиденции губернатора Челябинской области на общую сумму более 50 миллионов рублей.