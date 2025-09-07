Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске продают легендарный Nissan Fairlady Z за 1,5 млн

Под капотом — 3-литровый двигатель на 280 л.

Под капотом — 3-литровый двигатель на 280 л.с., механика, два владельца и 200+ тыс. км.

В Новосибирске выставили на продажу Nissan Fairlady Z 1991 года — культовый японский спорткар, известный как 300ZX. Соответствующее объявление появилось на сайте «Дром».

Цена — 1,49 млн рублей. Под капотом — 3-литровый двигатель на 280 л.с., механика, два владельца и 200+ тыс. км.

Продавец утверждает: машина в идеальном состоянии, без ДТП, с заводской комплектацией и контрактным ДВС. Полная шумоизоляция, акустика, оригинальные стёкла.

Ранее в Новосибирске продавали Subaru Levorg в стиле аниме за 3,4 млн.