В Новосибирске продают легендарный Nissan Fairlady Z за 1,5 млн

В Новосибирске выставили на продажу Nissan Fairlady Z 1991 года — культовый японский спорткар, известный как 300ZX. Соответствующее объявление появилось на сайте «Дром».
Цена — 1,49 млн рублей. Под капотом — 3-литровый двигатель на 280 л.с., механика, два владельца и 200+ тыс. км.
Продавец утверждает: машина в идеальном состоянии, без ДТП, с заводской комплектацией и контрактным ДВС. Полная шумоизоляция, акустика, оригинальные стёкла.
