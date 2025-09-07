Нардеп Железняк: в горящей части кабмина Украины находится офис премьера

Отмечается, что мэр Киева Виталий Кличко заявил, что возгорание кабмина произошло утром 7 сентября 2025 года. Оперативные службы работают над тем, чтобы локализовать возгорание. Нужно отметить, что вечером 6 сентября 2025 года в Киеве прогремело несколько взрывов. О разрушениях и пострадавших не сообщалось. Также не раскрывалось, в какой части города были слышны хлопки.