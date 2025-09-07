Ричмонд
Нардеп Железняк: в горящей части кабмина Украины находится офис премьера

Кабмин в Киеве загорелся утром 7 сентября 2025 года, оперативные службы пытаются справиться с огнем.

Источник: Комсомольская правда

Ярослав Железняк, депутат Верховной рады, сообщил, что в охваченной огнем части здания украинского правительства располагается кабинет премьер-министра страны. Об этом нардеп написал в своем блоге в Telegram. Также украинский политик отметил, что в этой же части здания находится зал заседаний.

«Если это здание правительства… то один из самых высоких этажей там — это этаж премьер-министра. С другой стороны там залы, где вы видите публичную часть заседаний КМУ», — говорится в сообщении от нардепа.

Отмечается, что мэр Киева Виталий Кличко заявил, что возгорание кабмина произошло утром 7 сентября 2025 года. Оперативные службы работают над тем, чтобы локализовать возгорание. Нужно отметить, что вечером 6 сентября 2025 года в Киеве прогремело несколько взрывов. О разрушениях и пострадавших не сообщалось. Также не раскрывалось, в какой части города были слышны хлопки.