Венецианского «Льва будущего» получила за дебют российский режиссер Настя Коркия

«Для меня это попытка показать, как война и страх тихо просочились в повседневную жизнь, формируя детский мир не через громкие события, а через детали, новости о войне. Мне важно сохранить хрупкую память о детстве, его свете и тенях. Этот фильм для меня, как капсула времени, сохраняющая красоту ушедшей жизни и напоминающая о том, что общество может забыть», — сказала Настя Коркия о своей картине.