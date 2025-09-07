Венецианского «Льва будущего» получила за дебют российский режиссер Настя Коркия

6 сентября завершился 82-й Венецианский кинофестиваль. Одной из главных его наград «Льва будущего» удостоена дебютная картина «Короткое лето» Насти Коркии. Фильм участвовал в конкурсной программе авторского кино «Дни Венеции».
Нынешний фестиваль вполне мог пройти под слоганом «Куда уходит детство?» Во многих картинах главными становились судьбы детей, переживаюших пору взросления, в своем роде последнее лето детство.
Настя Коркия получила награду за дебют, которую получил в 2003 году Андрей Звягинцев за «Возвращение». Тогда он участвовал в основном конкурсе и был отмечен еще и главной наградой фестиваля «Золотой лев».
«Лев будущего» вручается в Венеции с 1996 года. Его также называют премией имени Луиджи де Лаурентиса в честь легендарного итальянского продюсера и старшего брата кинорежиссера Дино де Лаурентиса. Награда присуждается самостоятельным жюри. В этом году его возглавляла шотландский режиссер и сценарист Шарлотта Уэллс. Она и сама не так давно дебютировала. В 2022 году ее первый полнометражный фильм «Солнце мое» участвовал в «Неделе критики» 75-го Каннского кинофестиваля.
Жюри, присуждающее «Льва будущего», рассматривает дебютные картины, представленные в основном конкурсе и параллельных программах. Вручается награда совместно режиссеру и продюсеру картины. У «Короткого лета» — три продюсера, включая нашу соотечественницу Наталью Дрозд. Она работала на российских и международных проектах, среди которых — «Купе номер 6», «Один маленький ночной секрет», «Снегирь», «Аритмия», «Фрау», «Каникулы», «Папа умер в субботу».
Настя Коркия — дочь поэта и драматурга Виктора Коркии, четверть века проработавшего в журнале «Юность». Она — выпускница МГУ и Московской школы нового кино, где училась в мастерской режиссера и продюсера Бакура Бакурадзе. В 2021 году Настя Коркия уже участвовала в Венецианском кинофестивале с документальным фильмом «ГЭС-2» о реконструкции исторического здания ГЭС-2 в Москве под руководством итальянского архитектора Ренцо Пиано. Тогда у Насти были итальянские продюсеры.
Ее полнометражный игровой дебют «Короткое лето» создан в копродукции Германии, Франции и Сербии. В январе 2022 года этот проект получил в итальянском Триесте поддержку на копродукционном рынке When East Mettts West, что позволило начинающему режиссеру начать работу в Европе. Настя Коркия живет между Германией и Францией. Российскую деревню она снимала в Сербии.
Это история о восьмилетней Кате, приехавшей с дедушкой и бабушкой на стареньком автомобиле в деревню. Дедушка с бабушкой разводятся. Отношения у них напряженные. Деда сыграл живущий под Барселоной Александр Феклистов, некогда актер МХТ им. Чехова. В роли бабушки снималась непрофессиональная сербская актриса Весна Йованович. Она привела на кастинг внука, а Настя Коркия зорким режиссерским глазом обратила на нее внимание и пригласила на роль. Катю сыграла очень способная и органичная Майя Плешкевич.
Камера оператора Евгения Родина, который уже работал с Настей на «ГЭС-2», неторопливо фиксирует происходящее, передает летнюю скуку и ощущение тревоги, разлитой в воздухе. Ее источник — в сводках новостей, несущихся составах, перевозящих танки. Совсем скоро закончится лето 2004-го, наступит 1 сентября и произойдет страшная трагедия в школе Беслана, которая унесет жизни более 300 человек.
Лица взрослых героев намеренно стерты. Камера на них долго не останавливается. Взрослые живут своими заботами, не замечая того, что идет чеченская война.
После премьеры в Венеции Александр Феклистов, впервые увидевший картину, кажется, был удивлен. Возможно потому, что его лица мы почти не видим, только ближе к финалу один крупный план, как вспышка. У бабушки чуть больше экранного времени и прекрасная сцена, где она одна с устремленным вглубь себя взглядом.
«Для меня это попытка показать, как война и страх тихо просочились в повседневную жизнь, формируя детский мир не через громкие события, а через детали, новости о войне. Мне важно сохранить хрупкую память о детстве, его свете и тенях. Этот фильм для меня, как капсула времени, сохраняющая красоту ушедшей жизни и напоминающая о том, что общество может забыть», — сказала Настя Коркия о своей картине.