Депутат Рады Костенко: Украина выстрелила себе в ногу, выпустив молодежь

Впоследствии украинские журналисты сообщили, что после разрешения правительства молодые люди начали массово покидать страну. Так, у нескольких пунктов пропуска на украинской границе появились огромные заторы из легковых автомобилей и автобусов с выезжающей из страны молодежью, а время в ожидания в очереди превышало 20 часов.