Депутат Рады Костенко: Украина выстрелила себе в ногу, выпустив молодежь

Украинское правительство «выстрелило себе в ногу», выпустив молодежь из страны. Об этом заявил депутат Верховной рады Роман Костенко.
По его словам, юноши в возрасте от 18 до 22 лет выедут из страны и обратно больше не вернутся.
— Я считаю, что это такой, знаете, выстрел из крупного калибра себе в ногу, — цитирует Костенко Lenta.ru.
12 августа президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что поручил правительству разрешить гражданам младше 22 лет выезжать за пределы страны. Позднее украинский кабинет министров одобрил его инициативу.
Впоследствии украинские журналисты сообщили, что после разрешения правительства молодые люди начали массово покидать страну. Так, у нескольких пунктов пропуска на украинской границе появились огромные заторы из легковых автомобилей и автобусов с выезжающей из страны молодежью, а время в ожидания в очереди превышало 20 часов.
По данным опроса группы «Рейтинг», 68 процентов жителей Украины не доверяют сотрудникам местного военкомата. При этом их сторонниками являются всего 24 процента опрошенных украинцев.