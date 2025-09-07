Культ семьи должен стать культурным кодом в России, считает эксперт

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Культ семьи и многодетности должен стать естественным культурным кодом для детей в России, выразил мнение в интервью РИА Новости на ВЭФ-2025 председатель Наблюдательного совета платформы «Неравнодушный человек», председатель Общественного совета при Минтруде РФ Константин Абрамов.
«Нужно сделать так, чтобы с маленького возраста вот этот культ семьи, культ многодетности, действительно, он постепенно-постепенно становился для наших детей естественным культурным кодом… А для этого надо идти широким фронтом по всем направлениям, вести согласованную политику», — подчеркнул эксперт.
