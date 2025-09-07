Сестры из Бурятии, рассказавшие Путину о своей мечте, прыгнут с парашютом

«Поручил совместно с Центром “ВОИН” и нашими десантниками 11 ОДШБ организовать для них полноценную подготовку. Уже в сентябре Арьяна и Дарина могут совершить свой первый прыжок в Волгограде, где будут участвовать в военно-спортивной игре “Зарница”. Мечты должны сбываться — особенно если это мечты смелых, целеустремлённых жителей Бурятии», — написал Цыденов в своем Telegram-канале.