Сестры из Бурятии, рассказавшие Путину о своей мечте, прыгнут с парашютом

Рассказавшие о своей мечте Путину на ВЭФ сестры из Бурятии прыгнут с парашютом.

Источник: РИА Новости

УЛАН-УДЭ, 7 сен — РИА Новости. Рассказавшие на Восточном экономическом форуме Владимиру Путину о своей мечте прыгнуть с парашютом сестры-близнецы Арьяна и Дарина Дагбацыренова из Бурятии в сентябре в Волгограде совершат свой первый прыжок, сообщил глава республики Алексей Цыденов.

На встрече с курсантами центра «Воин» на Восточном экономическом форуме Путин удивился, узнав, что сестрам-близняшкам из Бурятии, вес которых 56 килограммов, разрешили прыгать с парашютом. В воскресенье Цыденов встретился с девочками.

«Поручил совместно с Центром “ВОИН” и нашими десантниками 11 ОДШБ организовать для них полноценную подготовку. Уже в сентябре Арьяна и Дарина могут совершить свой первый прыжок в Волгограде, где будут участвовать в военно-спортивной игре “Зарница”. Мечты должны сбываться — особенно если это мечты смелых, целеустремлённых жителей Бурятии», — написал Цыденов в своем Telegram-канале.