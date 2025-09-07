Сестры из Бурятии, рассказавшие Путину о своей мечте, прыгнут с парашютом

УЛАН-УДЭ, 7 сен — РИА Новости. Рассказавшие на Восточном экономическом форуме Владимиру Путину о своей мечте прыгнуть с парашютом сестры-близнецы Арьяна и Дарина Дагбацыренова из Бурятии в сентябре в Волгограде совершат свой первый прыжок, сообщил глава республики Алексей Цыденов.
На встрече с курсантами центра «Воин» на Восточном экономическом форуме Путин удивился, узнав, что сестрам-близняшкам из Бурятии, вес которых 56 килограммов, разрешили прыгать с парашютом. В воскресенье Цыденов встретился с девочками.
«Поручил совместно с Центром “ВОИН” и нашими десантниками 11 ОДШБ организовать для них полноценную подготовку. Уже в сентябре Арьяна и Дарина могут совершить свой первый прыжок в Волгограде, где будут участвовать в военно-спортивной игре “Зарница”. Мечты должны сбываться — особенно если это мечты смелых, целеустремлённых жителей Бурятии», — написал Цыденов в своем Telegram-канале.