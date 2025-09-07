В Молдове выросло число студентов, обучающихся в вузах страны

Тем не менее, даже при росте числа студентов, после первых двух этапов зачисления было заполнено 89% мест поступивших на лиценциат и 94% бюджетных мест в магистратуре. Поэтому будет проведен третий этап приема студентов, который пройдет с 1 по 26 сентября. Как уточнили в министерстве, больше всего свободных мест в вузах приходится на специальности по педагогике (399), в области фундаментальных наук (89) и сельскохозяйственных наук (68).