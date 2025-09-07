В Молдове выросло число студентов, обучающихся в вузах страны

КИШИНЕВ, 7 сент — Sputnik. Число студентов, зачисленных в вузы Молдовы в новом учебном году, увеличилось на 7% по сравнению с предыдущим годом. В Министерстве образования и исследований называют это заслугой кампании «Учись в Молдове», которую проводило ведомство в период поступления в университеты и институты.
«Национальная кампания “Учись в Молдове”, проводившаяся с марта по июнь, значительно повлияла на этот результат, сделав вузы более открытыми для будущих студентов», — заявила госсекретарь министерства Адриана Казаку.
Она сообщила, что в рамках этой кампании около 7000 студентов смогли ознакомиться с работой высших учебных заведений, а представители университетов посетили лицеи и колледжи по всей стране. Также было организовано десять образовательных ярмарок в районных центрах и итоговое мероприятие в рамках Недели образования, в котором приняли участие около 3000 молодых людей.
По информации министерства, наибольший рост числа студентов в Молдавской экономической академии и Техническом университете Молдовы — примерно на 18% в каждом вузе. В Государственном университете Молдовы рост составил более 14%, при этом вуз сохранил лидирующие позиции по общему числу студентов. Специализированные вузы, такие как Государственный медицинский и фармацевтический университет им. Николае Тестемицану и Академия музыки, театра и изобразительных искусств, показали рост на 4−5%.
Тем не менее, даже при росте числа студентов, после первых двух этапов зачисления было заполнено 89% мест поступивших на лиценциат и 94% бюджетных мест в магистратуре. Поэтому будет проведен третий этап приема студентов, который пройдет с 1 по 26 сентября. Как уточнили в министерстве, больше всего свободных мест в вузах приходится на специальности по педагогике (399), в области фундаментальных наук (89) и сельскохозяйственных наук (68).