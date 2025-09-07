Назван российский регион с самыми высокими пенсиями

Самые высокие пенсии в России выплачивают в Чукотском автономном округе — в среднем они составляют около 38 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда РФ.
В тройке лидеров также оказались Ненецкий автономный округ — 34 823 рубля и Камчатский край — 34 240 рублей. За ними следуют Магаданская область (34 041 рубль) и Ханты-Мансийский автономный округ (33 855 рублей).
Минимальные выплаты отмечены в Дагестане — 17 053 рубля, Кабардино-Балкарии — 17 594 рубля и Ингушетии — 17 931 рубль, передает РИА Новости.
Помощник депутата Государственной думы, старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин отметил, что средний размер военной пенсии в России после октябрьской индексации составит 46,3 тысячи рублей. Специалист подчеркнул, что эта мера направлена на выполнение социальных обязательств властей перед гражданами, которые обеспечивали их безопасность.
Ранее доктор экономических наук, профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталья Проданова также сообщила, что с октября пенсии военнослужащих и сотрудников силовых структур возрастут на 7,6 процента.