Вице-премьер Наталья Петкевич назвала хороший антидепрессант для белорусов

Она отметила, что каждый населенный пункт, который принимает участие в празднике, стремится что-то привнести. У вице-премьера поинтересовались, не появилось ли желание что-либо написать после посещения Лиды. Наталья Петкевич ответила, что захотела ткать и назвала это занятие самым лучшим антидепрессантом: