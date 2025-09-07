Ричмонд
Вице-премьер Наталья Петкевич назвала хороший антидепрессант для белорусов

Источник: Комсомольская правда

Заместитель премьер-министра Беларуси Наталья Петкевич посетила Лиду, где проходит День белорусской письменности, пишет БелТА.

Она отметила, что каждый населенный пункт, который принимает участие в празднике, стремится что-то привнести. У вице-премьера поинтересовались, не появилось ли желание что-либо написать после посещения Лиды. Наталья Петкевич ответила, что захотела ткать и назвала это занятие самым лучшим антидепрессантом:

— Когда плохое настроение или хочется позлиться — сесть за ткацкий станок и что-нибудь ткать. Это здорово.

