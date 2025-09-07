За неделю заболеваемость ОРИ в Башкирии выросла на 8 процентов

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 8 процентов.
Случаев заболевания гриппом в республике не зафиксировано. В этом сезоне планируется привить до 60% населения региона и не менее 75 процентов из групп риска.
В Башкирию поступило 505 540 доз вакцин (это 25,4 процента от заявленных 1 989 950 доз), в том числе 246 890 доз (СОВИГРИПП, Флю-М) для взрослых и 258 650 доз (Ультрикс®Квадри) для детей.
По данным на 4 сентября, привито 92 250 жителей республики. Это 2,3% от совокупного населения региона и 3,8% от плана.