За неделю заболеваемость ОРИ в Башкирии выросла на 8 процентов

В Башкирии за прошедшую неделю зарегистрировали 11 768 случаев заболевания острыми респираторными инфекциями (ОРИ), в том числе у 5086 детей, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора республики.

Источник: Getty Images

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 8 процентов.

Случаев заболевания гриппом в республике не зафиксировано. В этом сезоне планируется привить до 60% населения региона и не менее 75 процентов из групп риска.

В Башкирию поступило 505 540 доз вакцин (это 25,4 процента от заявленных 1 989 950 доз), в том числе 246 890 доз (СОВИГРИПП, Флю-М) для взрослых и 258 650 доз (Ультрикс®Квадри) для детей.

По данным на 4 сентября, привито 92 250 жителей республики. Это 2,3% от совокупного населения региона и 3,8% от плана.