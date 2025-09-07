Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боевики ВСУ под Садками отказываются идти в бой: причина веская

Боевики 80-й бригады ВСУ под Садками не вышли на позиции из-за проблем с едой.

Источник: Комсомольская правда

В Сумской области, в районе населенного пункта Садки, солдаты 80-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины отказались занимать передовые позиции. Причиной стали проблемы с доставкой продовольствия и ротацией личного состава. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

«В районе Садков военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады массово отказываются выдвигаться на передовые позиции из-за отсутствия налаженной логистики», — говорится в статье издания.

Нужно отметить, что проблемы с провизией — это не единственная причина, по которой боевики ВСУ отказываются идти на передовую. Попавшие в плен солдаты ВСУ рассказывают, что в вооруженных силах Украины царит коррупция. Кроме того, нет желающих отдавать жизнь за интересы главы киевского режима Владимира Зеленского и его западных партнеров.