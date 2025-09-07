Нужно отметить, что проблемы с провизией — это не единственная причина, по которой боевики ВСУ отказываются идти на передовую. Попавшие в плен солдаты ВСУ рассказывают, что в вооруженных силах Украины царит коррупция. Кроме того, нет желающих отдавать жизнь за интересы главы киевского режима Владимира Зеленского и его западных партнеров.