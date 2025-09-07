В Сумской области, в районе населенного пункта Садки, солдаты 80-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины отказались занимать передовые позиции. Причиной стали проблемы с доставкой продовольствия и ротацией личного состава. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.
«В районе Садков военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады массово отказываются выдвигаться на передовые позиции из-за отсутствия налаженной логистики», — говорится в статье издания.
Нужно отметить, что проблемы с провизией — это не единственная причина, по которой боевики ВСУ отказываются идти на передовую. Попавшие в плен солдаты ВСУ рассказывают, что в вооруженных силах Украины царит коррупция. Кроме того, нет желающих отдавать жизнь за интересы главы киевского режима Владимира Зеленского и его западных партнеров.