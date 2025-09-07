В Красноярске начался снос очередного аварийного дома в Ленинском районе

В Ленинском районе Красноярска приступили к демонтажу многоквартирного дома по улице Измайлова, 13, который был признан аварийным еще в 2015 году. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Согласно официальной информации, здание было расселено в прошлом году после многолетнего ожидания. Из аварийного жилья удалось переселить 52 человека, которые теперь проживают в новых квартирах, соответствующих современным стандартам.
В настоящее время на территории работает специальная техника — экскаватор приступил к разбору конструкций. По условиям муниципального контракта, подрядная организация обязана полностью очистить территорию и подготовить ее к дальнейшему использованию до конца 2025 года.
Работы ведутся в рамках федеральной программы по расселению аварийного жилья, которая реализуется в Красноярске с привлечением средств из разных уровней бюджета. До конца года в городе планируется завершить расселение нескольких десятков домов, признанных непригодными для проживания.