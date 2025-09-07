Химик Панов предупредил об опасности йода и зеленки

Опасность усиливается способностью йода всасываться через кожу: избыток может нарушать работу щитовидной железы. Тем не менее он полезен при обработке краев неглубоких ссадин и в ряде медицинских процедур, но только по назначению врача. Более щадящей альтернативой специалист назвал повидон-йод, действующий дольше и безопаснее.