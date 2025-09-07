Химик Панов предупредил об опасности йода и зеленки

Йод и зеленка могут нанести вред организму человека при неправильном использовании. Об опасности этих апетечных средств рассказал кандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Алексей Панов.
По словам химика, спиртовой раствор йода разрушает белки не только микробов, но и клеток организма. Это приводит к образованию корки, задержке восстановления и риску вторичного инфицирования, особенно при использовании на глубоких ранах, ожогах и слизистых.
Опасность усиливается способностью йода всасываться через кожу: избыток может нарушать работу щитовидной железы. Тем не менее он полезен при обработке краев неглубоких ссадин и в ряде медицинских процедур, но только по назначению врача. Более щадящей альтернативой специалист назвал повидон-йод, действующий дольше и безопаснее.
Зеленка эффективна против стафилококков и стрептококков, но бесполезна против вирусов, грибков и части бактерий. Многократное нанесение мешает контролировать состояние кожи, а спирт в составе может вызывать сухость, зуд и раздражение. Использовать зеленку целесообразно при мелких повреждениях кожи, высыпаниях при ветрянке и для обработки швов в хирургии.
— Удобно использовать бактерицидные средства в виде маркеров, что позволяет наносить средство точечно и контролируемо. Форма выпуска не влияет на фармакологические свойства и потенциальную агрессивность действующих веществ, поэтому при использовании маркеров зеленки и йода все вышеупомянутые ограничения и меры предосторожности сохраняются, — отметил Алексей Панов в беседе с Lenta.ru.
