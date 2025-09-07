Ричмонд
Песков рассказал, какие фильмы и сериалы любит Путин

Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ, российский лидер предпочитает смотреть историческое и документальное кино.

Источник: Пресс-служба Президента России

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предпочитает исторические фильмы и сериалы, прежде всего документальные, и смотрит их иногда в дороге. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал в интервью ТАСС на ВЭФ.

«Насколько знаю, да, он очень любит исторические фильмы, документалку больше всего», — ответил Песков на вопрос, смотрит ли Путин новинки кино. По его словам, президент «использует иногда время во время перелетов, переездов» для просмотра фильмов и сериалов.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что речь в основном про российские картины, так как «сейчас много интересного российского документального кино, интересного и профессионально сделанного». По словам Пескова, Путин выбирает сам, что посмотреть: «До него доходит тоже [информация], у него же есть друзья, опять же, семья. Коллеги по работе что-то советуют». Песков подчеркнул, однако, что смотреть что-то президенту удается «нечасто».

