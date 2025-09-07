ВС РФ уничтожили 7 украинских БПЛА «Баба-яга» на Антоновском мосту

Расчёт беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Днепр» в ходе штурма Антоновского железнодорожного моста через Днепр уничтожил 7 тяжёлых гексакоптеров-бомбардировщиков ВСУ типа «Баба-яга». Об этом рассказал оператор БПЛА с позывным «Атей» в интервью РИА Новости.
По его словам, все 7 дронов были сбиты с объективным подтверждением уничтожения.
Он также рассказал, что борьба с тяжёлыми беспилотниками противника производится не только с помощью ударных БПЛА. Особую роль играют бойцы радиоэлектронной разведки и расчёты разведывательных дронов, которые отслеживают места взлёта и маршруты полёта вражеских беспилотников, а затем корректируют наведение ударных FPV-дронов.
«Они заранее обнаруживают цель, доводят её, корректируют, а как только объект появляется в воздухе — мы сразу вылетаем с боеприпасом и идём на поражение», — пояснил оператор.
FPV-дроны в группировке «Днепр» всё чаще используются как средство противовоздушной обороны для уничтожения беспилотников противника.
«Кроме того, при штурме Антоновского железнодорожного моста были уничтожены различные разведывательные БПЛА противника, это “Мавики”. Их количество составляло около 3−4 единиц. Также были подавлены FPV ВСУ, которые пытались нанести огневое поражение нашим штурмовым группам», — резюмировал военнослужащий.
Ранее Министерство обороны опубликовало кадры воздушного тарана «Бабы-Яги» в Херсонской области.