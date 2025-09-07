«Игорь, это же шутка»: Собчак рассказала, как Николаев оштрафовал ее на 150 тысяч

Журналистка Ксения Собчак в эфире шоу «Кстати» упрекнула музыканта Игоря Николаева в жадности и рассказала, как ей пришлось платить штраф в размере 150 тысяч рублей за использование его песни.
По ее словам, в интервью с музыкантом Slava Marlow ее команда использовала фрагмент песни Аллы Пугачевой «Не обижай меня», написанной Николаевым. Однако разрешение на использование отрывка композиции команда Собчак не получала.
Она назвала абсурдным факт того, что ее оштрафовали на 150 тысяч рублей за использование семисекундного отрывка песни.
— Мне пришлось звонить и говорить: «Игорь, это же мем, шутка на пять секунд. Никто не крадет твою песню». В общем закончилось все тем, что пришел счет от Игоря Николаева. Не маленький. 150 тысяч за этот фрагментик, — отметила журналистка в эфире шоу.
До этого Николаев уже отсудил у предпринимательницы из Уфы 25 тысяч рублей за шоколадку с названием «Выпьем за любовь». Он начал бороться с нарушителями своего товарного знака «Выпьем за любовь» еще зимой, подавая иски ко всем, кто использовал фразу на товарах.