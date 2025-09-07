Овчинский: по реновации в Выхино-Жулебине передали под заселение пять ЖК

На юго-востоке Москвы, в районе Выхино-Жулебино, со старта реновации под заселение переданы пять новых жилых комплексов, квартиры в которых имеют улучшенную отделку.
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в столичный Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский отметил, что рядом с новостройками находятся объекты инфраструктуры: остановки общественного транспорта, станции метро, культурные, медицинские и образовательные учреждения, а также места для прогулок.
«На сегодня в столице передали под заселение пять новостроек по программе реновации в районе Выхино-Жулебино. Из них одну — с начала 2025 года. Суммарно во всех жилых комплексах спроектировано более 1,6 тысячи квартир. В подъездах смонтированы лифты, оборудованы комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов», — приводят слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.
В настоящее время около 1,5 тысячи семей уже переехали или находятся в процессе переселения в новые здания. В районе Выхино-Жулебино по реновации планируется переселить жильцов 60 старых домов, что позволит предоставить квартиры примерно 5,8 тыс. семей.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал о влиянии реновации на столичные районы. Программа была утверждена в 2017 году и является крупнейшим в истории города проектом обновления существующего жилого фонда. За восемь лет ее реализации в Москве возведено около 6,4 миллиона квадратных метров нового жилья. Более 226 тысяч горожан, проживающих в более чем 1,3 тысячи домах, в настоящее время переселяются или уже переселились в новые квартиры. Каждая новостройка предлагает новый уровень комфорта, открывает новые возможности и становится важной вехой в жизни множества семей. Программа продолжает реализовываться с прежними темпами. В проектировании и строительстве находятся еще более 10,5 миллиона квадратных метров жилья.