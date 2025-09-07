Овчинский: по реновации в Выхино-Жулебине передали под заселение пять ЖК

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал о влиянии реновации на столичные районы. Программа была утверждена в 2017 году и является крупнейшим в истории города проектом обновления существующего жилого фонда. За восемь лет ее реализации в Москве возведено около 6,4 миллиона квадратных метров нового жилья. Более 226 тысяч горожан, проживающих в более чем 1,3 тысячи домах, в настоящее время переселяются или уже переселились в новые квартиры. Каждая новостройка предлагает новый уровень комфорта, открывает новые возможности и становится важной вехой в жизни множества семей. Программа продолжает реализовываться с прежними темпами. В проектировании и строительстве находятся еще более 10,5 миллиона квадратных метров жилья.