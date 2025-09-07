Песков рассказал, какие фильмы и сериалы смотрит Путин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что глава государства Владимир Путин в дороге любит смотреть фильмы и сериалы. Правда, это он делает не часто. Об этом Песков сообщил на полях саммита ВЭФ во Владивостоке. При этом подчеркнул, что президент никогда не смотрит фильмы, сериалы и не читает книги про себя.