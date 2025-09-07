Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков рассказал, какие фильмы и сериалы смотрит Путин

Песков рассказал, что Путин предпочитает исторические фильмы и сериалы.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что глава государства Владимир Путин в дороге любит смотреть фильмы и сериалы. Правда, это он делает не часто. Об этом Песков сообщил на полях саммита ВЭФ во Владивостоке. При этом подчеркнул, что президент никогда не смотрит фильмы, сериалы и не читает книги про себя.

«Как он сам неоднократно говорил, про себя ни книги не читает, ни фильмы не смотрит. Он просто не хочет на это тратить время», — резюмировал российский политик.

Песков подчеркнул, что посмотреть что-то президенту удается «нечасто». Но если выпадает такая возможность, то он отдает предпочтение историческим фильмам и сериалам.

Ранее KP.RU сообщил, что сам Путин признавался, что любит посмотреть хорошее отечественное кино вместе с внуками. А вот о выходе фильма «Кремлевский волшебник», где его (Путина — прим.ред.) сыграл голливудский актер Джуд Лоу, он не знал.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше