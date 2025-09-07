Песков рассказал, какие фильмы и сериалы смотрит Путин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что глава государства Владимир Путин в дороге любит смотреть фильмы и сериалы. Правда, это он делает не часто. Об этом Песков сообщил на полях саммита ВЭФ во Владивостоке. При этом подчеркнул, что президент никогда не смотрит фильмы, сериалы и не читает книги про себя.
«Как он сам неоднократно говорил, про себя ни книги не читает, ни фильмы не смотрит. Он просто не хочет на это тратить время», — резюмировал российский политик.
Песков подчеркнул, что посмотреть что-то президенту удается «нечасто». Но если выпадает такая возможность, то он отдает предпочтение историческим фильмам и сериалам.
Ранее KP.RU сообщил, что сам Путин признавался, что любит посмотреть хорошее отечественное кино вместе с внуками. А вот о выходе фильма «Кремлевский волшебник», где его (Путина — прим.ред.) сыграл голливудский актер Джуд Лоу, он не знал.