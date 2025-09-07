В Новосибирске запустили экскурсионный электропоезд по городу

Особенность — интерактив от Театра кукол: с участием хранителя железных дорог и профессионального гида.
В Новосибирске начались продажи билетов на уникальную кольцевую экскурсию на электропоезде по Западно-Сибирской железной дороге. Об этом сообщили в мэрии.
Маршрут пройдёт от Новосибирска-Главного через Инскую, Чемской, Клещиху и обратно, дважды пересекая Обь по железнодорожным мостам. За два часа участники узнают историю паровоза ФД-3000, рекордное строительство Комсомольского моста и увидят город с новых ракурсов.
Первая экскурсия — 20 сентября в 11:20. Билеты стоят от 2000 до 2200 рублей.