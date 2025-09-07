В Новосибирске запустили экскурсионный электропоезд по городу

Маршрут пройдёт от Новосибирска-Главного через Инскую, Чемской, Клещиху и обратно, дважды пересекая Обь по железнодорожным мостам. За два часа участники узнают историю паровоза ФД-3000, рекордное строительство Комсомольского моста и увидят город с новых ракурсов.