Российские бойцы контролируют воздушное пространство над Купянском в Харьковской области, однако проведение ударов осложняется из-за наличия гражданских лиц в городе, чьи жизни нельзя подвергать риску. Об этом рассказал командир FPV-расчёта Ленинградского гвардейского полка группировки войск «Север» с позывным «Чекист» в интервью РИА Новости.
«Купянск с воздуха мы контролируем. Но не можем просто так заходить в город и бомбить всё, что хотим. Мы работаем строго по обозначенным целям — по вражеским группировкам. Мирное население врагом не является», — подчеркнул он.
«Чекист» отметил, что, в отличие от противника, российские подразделения не могут позволить себе наносить урон гражданским, даже с другой стороны.
«Враг без разбора атакует мирных жителей — ему неважно, гражданский это автомобиль или военный. Они направляют дрон на всё подряд. Мы так поступать не можем», — добавил командир.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военные ведут бои на юго-востоке от Купянска.