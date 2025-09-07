Паслер обратился к землякам в связи с Днём народов Среднего Урала

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер 7 сентября обратился к землякам по случаю Дня народов Среднего Урала, отмечаемого традиционно в первое воскресенье сентября. Об этом сообщает департамент информполитики региона.
По словам Паслера, этот праздник на Среднем Урале особенно ценят и любят. Он знаменует собой как сплочённость, так и единство нашего многонационального региона. А также напоминает о том, что сила нашего народа — в уникальном сплаве традиций и культур и в уважительном отношении друг к другу.
Глава региона добавил, что на Среднем Урале благополучно и мирно живут люди многих национальностей. Они вместе работают, целыми семьями дружат, а также в трудную минуту приходят на помощь.
Корни могут быть разные, но Родина у всех одна — Россия. И главное, что нас объединяет её жителей — теплые чувства к своей стране и стремление сделать ее успешнее и сильнее.
Пусть атмосфера доверия и взаимной поддержки и впредь сопровождает нас во всех делах, способствует достижению новых побед на благо Свердловской области и уральцев.