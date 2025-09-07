Ремонт павлодарского аэропорта вновь отложен на один год из-за нехватки денег

— Для завершения работ в аэропорту требуется дополнительное финансирование в размере 9,3 миллиарда тенге из республиканского бюджета. Наши предложения о выделении этих средств уже получили поддержку. Основной этап работ продолжится в следующем году. Строительно-монтажные работы планируется начать ориентировочно в апреле 2026 года. На укладку асфальтобетонного покрытия и установку светосигнального оборудования потребуется около 4,5 месяца. Ожидается, что реконструкция будет завершена в сентябре следующего года, — сообщили в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области.