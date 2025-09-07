Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» прошел в Иркутске

Напомним, вечером 6 сентября, в субботу, в Иркутске состоялось масштабное спортивное событие — турнир по боям на голых кулаках в рамках лиги Prime FL. В ледовом дворце «Айсберг» собрались 6 тысяч любителей зрелищных поединков. Однако один из них пошел не по плану, что привело к массовой драке.