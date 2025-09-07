Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» прошел в Иркутске

На острове Конный в Иркутске состоялся Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия». Мероприятие состоялось в рамках всероссийского календарного плана, утвержденного правительством РФ, и приурочено к 80-летию Великой Победы. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.
С 2013 года в субботниках «Зеленая Россия» приняли участие более 18 миллионов человек во всех уголках страны. Мероприятия будут продолжаться в регионах России до 27 сентября текущего года.
