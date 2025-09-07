В нескольких районах Петербурга появился химический запах

Запах начал распространяться накануне вечером. Жители сравнили его с горелой проводкой или хлором. В интернете появлялись свидетельства, что запах вызывает жжение в глазах.
В дежурной экологической службе Санкт-Петербурга рассказали, что появление запаха связано с безветренной погодой. Согласно доступному ведомству метеорологическому прогнозу, такая ситуация может сохраниться до понедельника, 8 сентября.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что возмущенные резкими запахами в поселке имени Свердлова жители дошли до Бастрыкина.