Врио губернатора Юрий Слюсарь проверил благоустройство детских площадок в Таганроге

— Завершайте все работы и давайте заявку на следующий год — как минимум, еще на столько же площадок. Мы в 2026 году продолжим программу. Предусмотрим на нее не меньше средств, чем в этом году, — около 500 миллионов рублей, — сообщил глава региона.