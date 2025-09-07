Врио губернатора Юрий Слюсарь проверил благоустройство детских площадок в Таганроге

В ходе рабочего визита в Таганрог врио губернатора Юрий Слюсарь проверил благоустройство современной детской площадки. Об этом сообщается на сайте донского правительства.
Игровая зона находится на улице Дзержинского. Работы по ее обустройству вышли на финишную прямую. Это одна из восьми площадок, которые приводят в порядок по программе «Территория детства». На их благоустройство из областного бюджета Таганрогу было выделено около 40 миллионов рублей. Работы на всех объектах планируется завершить до конца месяца.
— Завершайте все работы и давайте заявку на следующий год — как минимум, еще на столько же площадок. Мы в 2026 году продолжим программу. Предусмотрим на нее не меньше средств, чем в этом году, — около 500 миллионов рублей, — сообщил глава региона.
Губернаторская программа «Территория детства» действует в Ростовской области с марта 2025 года. Она реализуется во всех городах и районах. При этом жители участвуют в выборе оборудования для детских площадок.
Всего в 2025 году планируется усовершенствовать 177 игровых комплексов, которые признаны небезопасными для детей. А также создать новые зоны для активного отдыха на свежем воздухе.
— Обустройство площадок уже завершено в Матвеево-Курганском, Кашарском, Мартыновском, Милютинском, Дубовском, Зерноградском районах. В ряде территорий работы продолжаются, — говорится на сайте правительства региона.
