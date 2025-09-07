Ученые РАН показали, как будет проходить полное затмение Луны 7 сентября

В воскресенье, 7 сентября, произойдет полное лунное затмение, которое будет видно в разных частях света, в том числе на территории России и стран СНГ. Ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН показали, как будет проходить затмение.
— Любители математических задач могут, к слову, использовать данное видео, чтобы найти размер Луны и ее расстояние от Земли, — подписали видеозапись в Telegram-канале лаборатории.
Первые фазы затмения начнутся в 19:26, а полное погружение Луны в тень Земли ожидается в 20:30 по московскому времени. Общая продолжительность затмения составит около трех с половиной часов, а вместе с полутеневыми фазами — более пяти.
Помимо этого, в этот вечер рядом с Луной можно будет заметить Сатурн. Планета будет выглядеть как небольшая желтоватая звезда без характерного мерцания.
Астрологи приписывают лунному затмению особое значение. Кроме того, в этот раз Луна займет положение, которое затронет многие знаки зодиака.