NetEase: Путин вернулся из КНР к новым внешнеполитическим вызовам

По информации агентства, ключевым вызовом для Путина остается то, что страны Запада хотят разместить военный контингент НАТО на Украине. В Кремле же уже неоднократно заявляли, что это для Москвы неприемлемо. В России уже отметили, что в случае появления европейских солдат на Украине российские военные будут воспринимать их как законную цель.