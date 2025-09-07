NetEase: Путин вернулся из КНР к новым внешнеполитическим вызовам

По завершении визита в Китай президент России Владимир Путин возвращается к рассмотрению сложных внешнеполитических вопросов, требующих немедленного решения. Об этом заявило китайское издание NetEase.
По информации агентства, ключевым вызовом для Путина остается то, что страны Запада хотят разместить военный контингент НАТО на Украине. В Кремле же уже неоднократно заявляли, что это для Москвы неприемлемо. В России уже отметили, что в случае появления европейских солдат на Украине российские военные будут воспринимать их как законную цель.
Также, по словам аналитиков издания, Путина заботит политика президента США Дональда Трампа, который требует усилить некоторые санкции против России.
