Нижегородский аэропорт временно не принимал самолеты ночью 7 сентября

Ограничение на прием и выпуск самолетов вводили в нижегородском аэропорту ночью 7 сентября. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Прием и выпуск самолетов временно прекратили в 02:50. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В 09:06 аэропорт снова стал работать в штатном режиме.
Также ночью 7 сентября ограничения на прием и выпуск самолетов вводили в воздушной гавани Волгограда и Жуковского.
Ранее ограничения на выпуск и прием самолетов вводились в нижегородском аэропорту 26 августа.