Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородский аэропорт временно не принимал самолеты ночью 7 сентября

Ограничения сняли утром.

Ограничение на прием и выпуск самолетов вводили в нижегородском аэропорту ночью 7 сентября. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Прием и выпуск самолетов временно прекратили в 02:50. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В 09:06 аэропорт снова стал работать в штатном режиме.

Также ночью 7 сентября ограничения на прием и выпуск самолетов вводили в воздушной гавани Волгограда и Жуковского.

Ранее ограничения на выпуск и прием самолетов вводились в нижегородском аэропорту 26 августа.