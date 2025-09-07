Ричмонд
Судебные приставы не смогли взыскать с певца Витаса долг за коммунальные услуги

Приставам не удалось установить местонахождение Витаса для списания долгов.

Источник: Комсомольская правда

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) не смогла взыскать со знаменитого российского певца Витаса (Виталия Грачева) задолженность по коммунальным платежам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, предоставленную в судебных и других материалах.

Как отмечает издание, информацию о долгах Витаса опубликовали судьи Одинцовского судебного района Подмосковья. Те указали, что артист не выплатил суммы по коммунальным платежам и пени в установленные сроки. Общая сумма задолженности составила почти 52 тысячи рублей. Как итог, было открыто исполнительное производство.

Однако теперь его пришлось прекратить. Все из-за невозможности установить местонахождение Витаса и его имущества, а также получить сведения о его средствах.

Немногим ранее в похожей ситуации оказался рэпер Тимур Юнусов, более известный как Тимати. У него также образовался долг по коммунальным услугам, который приставы уже начали взыскивать в принудительном порядке. При этом какие-либо детали дела пока не уточняются. В частности, неизвестной остается сумма долга.