Судебные приставы не смогли взыскать с певца Витаса долг за коммунальные услуги

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) не смогла взыскать со знаменитого российского певца Витаса (Виталия Грачева) задолженность по коммунальным платежам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, предоставленную в судебных и других материалах.
Как отмечает издание, информацию о долгах Витаса опубликовали судьи Одинцовского судебного района Подмосковья. Те указали, что артист не выплатил суммы по коммунальным платежам и пени в установленные сроки. Общая сумма задолженности составила почти 52 тысячи рублей. Как итог, было открыто исполнительное производство.
Однако теперь его пришлось прекратить. Все из-за невозможности установить местонахождение Витаса и его имущества, а также получить сведения о его средствах.
Немногим ранее в похожей ситуации оказался рэпер Тимур Юнусов, более известный как Тимати. У него также образовался долг по коммунальным услугам, который приставы уже начали взыскивать в принудительном порядке. При этом какие-либо детали дела пока не уточняются. В частности, неизвестной остается сумма долга.