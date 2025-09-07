Мохаммад Хейбати победил Анатолия Надратовского в бою на кулаках в Иркутске

Персидский Дагестанец одолел Сибирского Конора на глазах у тысяч зрителей. Многолетний конфликт решился во время турнира по боям на голых кулаках в рамках лиги Prime FL в Иркутске. Любители зрелищных поединков наблюдали за происходящим вживую и онлайн.
Всего в программе турнира было объявлено 11 боев, но главным противостоянием стала встреча Мохаммада Хейбати и Анатолия Надратовского. Спортсмен из Иркутска неоднократно бросал вызов Мохаммаду, но тот его игнорировал. Однако 6 сентября соперники все же смогли побороться за звание победителя.
По итогам трех раундов единогласным решением судей Перс победил Сибирского Конора. По словам зрителей, Мохаммад Хейбати был активнее на ринге и показал больше для победы.
СПРАВКА КП.
Мохаммад Хейбати — боец смешанного стиля, представитель легкой весовой категории. Известен под псевдонимом «Персидский Дагестанец». 30 лет. Является мастером спорта по кикбоксингу, мастером спорта по ушу Саньда, многократным чемпионом Ирана по кикбоксингу и ушу Саньда, чемпионом Азии и мира по ушу Саньда в 2017 и 2018 годах. Выступает в профессиональных боях с элементами шоу, начиная с 2019 года.