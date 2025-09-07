Мохаммад Хейбати победил Анатолия Надратовского в бою на кулаках в Иркутске

Мохаммад Хейбати — боец смешанного стиля, представитель легкой весовой категории. Известен под псевдонимом «Персидский Дагестанец». 30 лет. Является мастером спорта по кикбоксингу, мастером спорта по ушу Саньда, многократным чемпионом Ирана по кикбоксингу и ушу Саньда, чемпионом Азии и мира по ушу Саньда в 2017 и 2018 годах. Выступает в профессиональных боях с элементами шоу, начиная с 2019 года.