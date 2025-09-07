Для турбизнеса в Прикамье запустили новую меру поддержки

«Нам важно, чтобы все, кто работает в сфере туризма и гостеприимства, соответствовали установленным законодательством требованиям, а у гостей была возможность сделать выбор средства размещения на основе достоверной информации. Участие в процессе классификации аккредитованного органа “Роскачество — Туризм” — это дополнительная гарантия того, что мы находимся в правовом поле, наши субъекты предпринимательства получают качественную экспертизу своих услуг, а потребители — защиту своих прав. Это является ключевым фактором для дальнейшей устойчивой работы и развития туристического бизнеса в России», — отметила министр по туризму Пермского края Юлия Ветошкина.