Для турбизнеса в Прикамье запустили новую меру поддержки

Пермский край стал первым регионом России, где запустили программу поддержки предпринимателей для классификации отелей и гостиниц, сообщили в министерстве туризма и молодежной политики Прикамья. Эта инициатива поспособствует развитию отрасли и поможет достичь целей национального проекта «Туризм и гостеприимство».
Напомним, что по новым требованиям гостиницы и другие средства размещения должны быть классифицированы. С 1 сентября 2025 года те объекты, которые не прошли эту процедуру, не смогут принимать гостей.
Благодаря новой мере поддержки в регионе предприниматели могут покрыть до 80% стоимости процедуры классификации. Владелец гостиницы или отеля оплачивает только 20%. Оставшуюся часть при этом компенсирует центр «Мой бизнес». Услуга будет действовать до конца года.
«Нам важно, чтобы все, кто работает в сфере туризма и гостеприимства, соответствовали установленным законодательством требованиям, а у гостей была возможность сделать выбор средства размещения на основе достоверной информации. Участие в процессе классификации аккредитованного органа “Роскачество — Туризм” — это дополнительная гарантия того, что мы находимся в правовом поле, наши субъекты предпринимательства получают качественную экспертизу своих услуг, а потребители — защиту своих прав. Это является ключевым фактором для дальнейшей устойчивой работы и развития туристического бизнеса в России», — отметила министр по туризму Пермского края Юлия Ветошкина.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.