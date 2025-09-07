В поселке Смирных на Сахалине откроют модельную библиотеку

Модельная библиотека готовится к открытию в поселке городского типа Смирных на Сахалине. Ее модернизировали по нацпроекту «Семья», сообщили в министерстве культуры и архивного дела региона.
«Для того, чтобы каждый пользователь чувствовал себя комфортно, непринужденно, свободно, мы радикально поменяли планировку пространства в библиотеке, тщательно продумали оформление каждого структурного помещения — от цветовой гаммы окраски стен до подбора новой удобной мебели и технических средств. Позаботились о привычных для современной молодежи сервисах. Будут также выделены специальные места, где пользователи смогут отдохнуть, посмотреть фильм, послушать музыку, пообщаться с друзьями», — сказала директор библиотеки Светлана Кан.
Учреждение откроется на базе Смирныховской центральной библиотеки. Там оборудовали уютные уголки для чтения, современные мультимедийные зоны и многое другое.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.