Под Томском достраивают поликлинику

Строительство поликлиники в поселке Зональная Станция, который расположен под Томском, близится к завершению. Работы проводят при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте информационной политики администрации региона.
Учреждение рассчитано на 400 посещений в смену. Его возводят в микрорайоне «Южные Ворота». Там уже смонтировали лифты и систему отопления, провели наружные сети электроснабжения и оборудовали стоянку машин скорой помощи.
Теперь специалисты проводят внутренние отделочные работы. Также они устанавливают вентиляцию и водопроводную систему. Как ранее отметил заместитель губернатора региона по строительству и архитектуре Алексей Кондратьев, сдать поликлинику в эксплуатацию планируют до конца года.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.