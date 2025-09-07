Ричмонд
«Девочка-призрак» вышла из старых фото: в Красноярске оживили городскую легенду

На трансформаторной будке в центре города (Ленина, 63) появилась масштабная роспись, посвященная городской легенде о загадочной девочке, которую якобы можно разглядеть на старинных фотографиях Красноярска. Арт-объект создан в рамках проекта по сохранению культурного кода города.

На трансформаторной будке в центре города (Ленина, 63) появилась масштабная роспись, посвященная городской легенде о загадочной девочке, которую якобы можно разглядеть на старинных фотографиях Красноярска. Арт-объект создан в рамках проекта по сохранению культурного кода города.

Как сообщает пресс-служба мэрии, работу выполнил художник Вячеслав Симахин и команда «Код Сибиряка» при поддержке грантовой программы. Художественное оформление трансформаторной подстанции стало частью программы по преобразованию городского пространства через искусство.

«Девочка-фантом» уже стала новым точкой притяжения для горожан и туристов. По словам создателей, объект планируется включить в экскурсионные маршруты и путеводители по Красноярску, что позволит не только рассказывать, но и визуально демонстрировать городские легенды.

Новый арт-объект уже вызвал активное обсуждение в социальных сетях, где красноярцы делятся фотографиями и вспоминают вариации городской легенды о загадочной девочке из прошлого.

Отметим, что девочка-фантом Красноярска — городская легенда о неизвестном ребёнке, который фигурирует на фотографиях, сделанных в начале XX века в Красноярске.

При ретуши дореволюционных снимков обнаружилось, что на некоторых из них изображена одна и та же девочка с длинной косой, зонтиком и шляпкой, одетая в неизменный костюм.