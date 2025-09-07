Ричмонд
Суд Москвы заочно арестовал гражданина Литвы за незаконный вывод денег из России

Андреюс Трофимовас, подозреваемый в незаконном выводе средств за границу, объявлен в международный розыск.

Источник: Комсомольская правда

В Москве суд заочно арестовал гражданина Литвы Андреюса Трофимоваса, подозреваемого в незаконном выводе денежных средств на счета нерезидентов России с использованием подложных документов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела, имеющиеся в распоряжении редакции.

Как следует из заявления издания, все произошло в воскресенье, 7 сентября. Тогда суд вынес решение, предусматривающее заочный арест Трофимоваса. При этом на данный момент известно, что гражданин Литвы уже объявлен в международный розыск.

В свою очередь, о произошедшем уже высказался адвокат Трофимоваса. Юрист заявил, что его подзащитный готов сотрудничать со следствием. Однако не в состоянии въехать в Россию из-за отсутствия визы. При этом однажды Трофимовас уже был выдворен из страны.

Тем временем продолжается исполнительное производство в отношении владельцев брендов «Кириешки» и «Яшкино» Николая и Дениса Штенгелевых. Приставы уже арестовали их имущество. В свою очередь, Генпрокуратура просит признать их экстремистским объединением. Все из-за незаконного вывода средств за границу.