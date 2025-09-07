Ричмонд
В Красноуфимском районе Свердловской области построили газопровод

Теперь получить доступ к голубому топливу смогут жители деревень Калиновка, Куянково и Средний Баяк.

Межпоселковый газопровод построили в Красноуфимском районе Свердловской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона.

Новыми трубами связали деревни Калиновка, Куянково и Средний Баяк. Теперь жители этих населенных пунктов смогут получить доступ к голубому топливу по программе социальной газификации. Скоро такой шанс появится и в деревнях Нижние Никитино и Верх-Никитино. Там уже разрабатывают проектно-сметную документацию на строительство межпоселковых газопроводов.

«Замечательно, что газ приходит не только в города, но и в отдаленные деревни. Это наглядный показатель того, что жизнь сельских территорий меняется к лучшему», — отметил глава Красноуфимского района Олег Ряписов.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.