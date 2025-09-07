В Красноуфимском районе Свердловской области построили газопровод

Новыми трубами связали деревни Калиновка, Куянково и Средний Баяк. Теперь жители этих населенных пунктов смогут получить доступ к голубому топливу по программе социальной газификации. Скоро такой шанс появится и в деревнях Нижние Никитино и Верх-Никитино. Там уже разрабатывают проектно-сметную документацию на строительство межпоселковых газопроводов.