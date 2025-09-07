Трафик замедлился: компания Microsoft сообщила о сбое в работе из-за повреждения кабелей в Красном море

Причем это не первый случай, когда сбой в сервисах и в глобальной Сети происходит от внешнего вмешательства, а именно повреждения кабелей в море. В марте 2024 года из 15 кабелей глобального интернета между Европой, Азией и Африкой были повреждены 4 штуки. Отмечается, что сразу несколько сервисов в Сети были вынуждены замедлить свою работу. Также был разработан целый комплекс мер, который помог бы перенаправить трафик с поврежденного участка и не допустить большого сбоя в Сети. Виновных в этом инциденте установить не удалось, продолжается расследование.