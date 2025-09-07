Трафик замедлился: компания Microsoft сообщила о сбое в работе из-за повреждения кабелей в Красном море

Компания Microsoft из США объявила о повреждении нескольких подводных кабелей в Красном море, что может сказаться на работе её сервиса Microsoft Azure. На официальном сайте компании в разделе, посвящённом Azure, указано, что эти повреждения приведут к изменению трафика между странами.
«Начиная с 5.45 UTC (8.45 мск) 6 сентября 2025 года, трафик, проходящий через Ближний Восток, исходящий или заканчивающийся в Азии или Европе, может испытывать большие задержки из-за многочисленных обрывов подводного оптоволоконного кабеля в Красном море», — говорится в официальном сообщении от компании.
Инженеры Microsoft активно устраняют технические неполадки, перенаправляют трафик и обсуждают альтернативные варианты обеспечения пропускной способности и выбора поставщиков в регионе.
Причем это не первый случай, когда сбой в сервисах и в глобальной Сети происходит от внешнего вмешательства, а именно повреждения кабелей в море. В марте 2024 года из 15 кабелей глобального интернета между Европой, Азией и Африкой были повреждены 4 штуки. Отмечается, что сразу несколько сервисов в Сети были вынуждены замедлить свою работу. Также был разработан целый комплекс мер, который помог бы перенаправить трафик с поврежденного участка и не допустить большого сбоя в Сети. Виновных в этом инциденте установить не удалось, продолжается расследование.
До этого стало известно, что в феврале 2024 года хуситы повредили несколько интернет-кабелей, связывающих Европу и Азию. Тогда под угрозой оказался весь глобальный интернет. Повреждение является существенным, но не критическим, так как в данном регионе проложены другие кабели. На устранение неисправности потребовалось до восьми недель.
Ранее KP.RU сообщил, что суд запросил 2,5 года тюрьмы обвиняемым в повреждении кабеля в Балтийском море. Сообщается, что экипаж судна намеренно передвигался с опущенным якорем в месте, где проходили интернет-кабеля в Балтийском море. Прокурор Хейди Нуммела заявила, что судно преодолело 90 километров, двигаясь с опущенным якорем и замедлившись над подводными кабелями. Прокуратура настаивает на назначении обвиняемым минимального наказания в виде двух с половиной лет лишения свободы.
Сам капитан судна Eagle S считает себя невиновным в умышленном повреждении кабелей, которые находились на дне Балтийского моря. Он заявил, что повреждение произошло по случайности. По его словам, на судне никто не заметил того, что якорь отцепился и волочится по дну.