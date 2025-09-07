«Золотого льва» Венеции получил американский режиссер Джим Джармуш

82-й Венецианский кинофестиваль завершился победой фильма «Отец, мать, сестра, брат» американского режиссера Джима Джармуша. Выходя за наградой, он произнес: «Вот черт!».
Церемонию закрытия фестиваля начали со слов прощания с выдающимся кутюрье Джорджо Армани, скончавшимся в Милане 4 сентября на 92-м году жизни. Он не раз работал в кино и был иконой стиля, вдохновлял кинематографистов своими неустанными поисками прекрасного.
Нынешний фестиваль выдался ярким по составу участников, количеству хорошего кино и звезд, а обстановка была накаленной.
Ходят слухи, что жюри основного конкурса не смогло прийти к согласию из-за «Голоса Хинд Раджаб» тунисского режиссера Каутер Бен Ханьи. Она рассказывает о палестинской девочке, погибшей во время атаки израильской армии в январе 2024 года, пока на ее спасение направлялась машина с представителями Красного Полумесяца, тоже взорванная в пути. Голос реальной маленькой Хануд звучит за кадром. У фильма была мощная поддержка в лице продюсеров Альфонсо Куарона, Джонатана Глейзера, Брэда Питта, Хоакина Феникса и Руни Мара.
С первых дней и еще до премьеры эксперты предсказывали ее победу. В итоге она получил Гран-при, второй по значению приз. Распространилась информация, что входившая в состав жюри бразильская оскароносная актриса Фернанда Торрес раньше времени покинула фестиваль. И все потому, что она разместила в соцсетях видео, в котором попрощалась с Венецией. Многие решили, что сделала она это из дома. Но все это только предположения. Торрес выходила на сцену и вручала награду.
Председатель жюри, американский режиссер, сценарист и продюсер, лауреат премии «Оскар» Александр Пэйн («Короче», «Небраска», «О Шмидте»), вызывал у некоторых сомнения в стойкости. Но именно в нем можно было не сомневаться. Это человек безупречного вкуса, интеллектуал. В его бытность в жюри «Особого взгляда» Каннского фестиваля 2005 года была награждена выдающаяся румынская картина «Смерть господина Лазареску».
Широкой публике он более всего известен по фильму «Короче» о добровольном превращении людей в маленьких человечков в интересах экономии повседневной жизни. Однажды довелось с Александром Пэйном оказаться на малочисленной экскурсии по неочевидным местам в Салониках. Туда он приехал на международный фестиваль, который так демократично устроен, что ты можешь оказаться в компании кинематографистов любого ранга. Вместе с греческим экскурсоводом мы бродили по старинным улицам и лавкам, старому еврейскому кварталу, и всюду Пэйна приветствовал простой народ.
Неделю в Венеции обсуждали прибытие на остров Лидо кораблика с палестинскими флагами и демонстрацию в поддержку Палестины перед фестивальным Зала Гранде, построенном при Муссолини. Над ним в этом году развевался российский флаг, чего не было несколько лет. Видимо, это связано с участием Александра Сокурова, которому досталось в плане критики со всех сторон. Все это вызвало возмущение со стороны Украины. Не приехала в Венецию израильская актриса, чтобы не нагнетать напряжение, поскольку последовали резкие высказывания и в ее адрес. Все бурлило.
В этой ситуации сделать выбор жюри было не так просто. Пэйн предпочел искусство политике, хотя бывают моменты, когда она все диктует. В общем, победил Джим Джармуш, впервые участвующий в Венецианском кинофестивале. Его камерная картина из трех новелл «Отец, мать, сестра, брат» сделана с тихой интонацией и рассказывает о потере близости между родителями и детьми. В ней сложился отличный актерский ансамбль — Том Уйэтс, Адам Драйвер, Маим Бялик, Шарлотта Рэмплинг, Кейт Бланшетт, Вики Крипс, Индия Мур и Лука Саббат.
«Серебряного льва» за режиссуру вручили американскому независимому режиссеру Бенни Сэфди, впервые снявшему спортивную драму «Крушащая машина» без своего брата и постоянного соавтора Джоша Сэфди. Роль могучего мастера смешанных единоборств Марка Керра, прозванного Крушащей машиной, сыграл Дуэйн Джонсон, а его хрупкую, но стойкую подругу, которой приписывают все его беды, — Эмили Блант. Среди соперников главного героя — украинский кикбоксер Игорь Вовчанчин в исполнении Александра Усика. У Керра контракт в Японии, и именно в этот период мы его в основном и видим. Он переживает не одни только сложные физические состояния, связанные с соревнованиями, тренировками, приемом сильнодействующих средств, но и душевные вибрации.
За сценарий отметили Валери Донзелли и Жиля Маршана, по роману которого и снят французский фильм «На работе» Валери Донзелли о писателе, зарабатывающем на жизнь отнюдь не литературным трудом.
Кубки Вольпи за актерские работы получили великолепный итальянский мастер Тони Сервилло за роль абстрактного итальянского президента в «Помиловании» Паоло Соррентино и китаянка Синь Чжилэй в «Солнце встает над всеми нами» Цай Шанцзюня о встрече бывших любовников.
Еще одна актерская премия им. Марчелло Мастроянни, вручаемая самым молодым представителям профессии, досталась Луне Уэлдер в «Молчаливом друге» венгерского режиссера Ильдико Эньеди. Эта же картина о жизни ботанического сада и дереве, многое повидавшем на своем веку, получила премию международной кинопрессы ФИПРЕССИ.
Спецприз жюри основного конкурса достался документальной ленте «Под облаками» итальянского режиссера Джанфранко Рози о современном Неаполе и древних Помпеях, судьбы которые так тесно переплетены.
В программе «Дни Венеции» приз зрителей получила россиянка из Амстердама Владлена Санду за фильм о чеченском детстве «Память». Еще одна европейская россиянка Настя Коркия, участвовавшая с «Коротким летом» в «Днях Венеции», отмечена премией Лаурентиса «Лев будущего» отдельного жюри дебютов. Таким образом, она стала вторым российским режиссером после Андрея Звягинцева, получившим эту престижную награду.