«Золотого льва» Венеции получил американский режиссер Джим Джармуш

Неделю в Венеции обсуждали прибытие на остров Лидо кораблика с палестинскими флагами и демонстрацию в поддержку Палестины перед фестивальным Зала Гранде, построенном при Муссолини. Над ним в этом году развевался российский флаг, чего не было несколько лет. Видимо, это связано с участием Александра Сокурова, которому досталось в плане критики со всех сторон. Все это вызвало возмущение со стороны Украины. Не приехала в Венецию израильская актриса, чтобы не нагнетать напряжение, поскольку последовали резкие высказывания и в ее адрес. Все бурлило.