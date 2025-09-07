В Дагестанском госуниверситете народного хозяйства обновили учебный корпус

Капитальный ремонт учебного корпуса и общежития провели в Дагестанском государственном университете народного хозяйства (ДГУНХ) при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в администрации главы республики.
Торжественное открытие обновленных зданий состоялось 1 сентября. В мероприятии приняли участие студенты, родители, ректор ДГУНХ Ахмед Бучаев и другие.
«Открытие обновленных объектов — важный шаг в развитии университета и создании благоприятной среды для обучения и проживания студентов. Это свидетельствует о постоянной заботе о повышении качества образования и создании комфортных условий для молодежи республики. ДГУНХ продолжает двигаться вперед, внося вклад в реализацию важных государственных программ и проектов», — отметили в администрации.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.