В Кировской области запустят «Умный маршрут здоровья»

«Умный маршрут здоровья» разрабатывают в поселке городского типа Санчурск в Кировской области в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в администрации Санчурского муниципального округа.
Маршрут направлен на привлечение туристов, придерживающихся здорового образа жизни. Он будет проходить по живописным уголкам поселка, культурным и природным достопримечательностям. Вдоль всего пути разместят специальные QR-коды. Отсканировав их, можно будет получить рекомендации от известных спортсменов и олимпийских чемпионов, а также посмотреть полезные видеоролики. Дополнением к «умному» маршруту станут чат-боты. Они будут давать персональные советы по вопросам питания и оздоровления.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.