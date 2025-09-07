В Кировской области запустят «Умный маршрут здоровья»

Маршрут направлен на привлечение туристов, придерживающихся здорового образа жизни. Он будет проходить по живописным уголкам поселка, культурным и природным достопримечательностям. Вдоль всего пути разместят специальные QR-коды. Отсканировав их, можно будет получить рекомендации от известных спортсменов и олимпийских чемпионов, а также посмотреть полезные видеоролики. Дополнением к «умному» маршруту станут чат-боты. Они будут давать персональные советы по вопросам питания и оздоровления.