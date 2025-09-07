Омичей предупредили об отключении воды в Советском округе

Работы будут проводить в течение всего дня, ресурсникам предстоит заменить запорную арматуру на водопроводных сетях. Холодной воды у жителей микрорайона Заозерный не будет с 10:00 до 20:00. Под отключение попадают дома 1, 2/2, 3, 4, 4/1, 4/2, 4 к.3, 5, 6, 6 к.38, 7, 8/1, 8А, 9, 9/1, 9/2, 11, 11А, 13, 13А, 13Б, 13 В, 15, 17, 17Б, 19, 19/1, 21, 21/1, 23 и 25 на Коммунальной; 1А на улице Глинки и 60 на Химиков.