Экс-мэра Иркутска Бердникова назначили и.о. зампреда правительства Оренбуржья

Соответствующий указ уже подписан и опубликован.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев подписал указ о кадровом назначении — с 1 сентября исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Оренбургской области по взаимодействию с федеральными органами государственной власти назначен Дмитрий Викторович Бердников.

— Назначить Бердникова Дмитрия Ивановича заместителем председателя правительства Донецкой Народной Республики, — сказано в тексте документа.

Напомним, Дмитрий Бердников известен как экс-мэр Иркутска. Во главе столицы Приангарье он находился с 27 марта 2017 года по 17 марта 2020 года. Также он работал в качестве первого заместителя председателя правительства Республики Саха (Якутия). Занимал пост заместителя руководителя администрации Мариуполя в ноябре 2022 года. А позже был назначен заместителем председателя правительства ДНР.