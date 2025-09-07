Экс-мэра Иркутска Бердникова назначили и.о. зампреда правительства Оренбуржья

Напомним, Дмитрий Бердников известен как экс-мэр Иркутска. Во главе столицы Приангарье он находился с 27 марта 2017 года по 17 марта 2020 года. Также он работал в качестве первого заместителя председателя правительства Республики Саха (Якутия). Занимал пост заместителя руководителя администрации Мариуполя в ноябре 2022 года. А позже был назначен заместителем председателя правительства ДНР.