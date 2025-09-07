В Тисо-самшитовой роще в Сочи благоустроят тропу на Большом кольце

«Мы выбрали металлические конструкции для опор и металлическую сетку для ступеней и настилов. Такие конструкции наиболее безопасны для туристов, за ними проще ухаживать. К тому же сетчатое покрытие не будет задерживать воду и закрывать свет растениям», — сказал старший госинспектор Кавказского заповедника, начальник Хостинского участкового лесничества Артем Михайлюк.