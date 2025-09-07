Ричмонд
В Тисо-самшитовой роще в Сочи благоустроят тропу на Большом кольце

Работы проводят на участке протяженностью 150 метров.

Тропу на Большом кольце в Тисо-самшитовой роще в Сочи благоустроят до середины сентября. Обновление туристической инфраструктуры — одна из задач нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Работы проводят на участке протяженностью 150 метров. Специалисты уже приступили к монтажу нового настила и ступеней. Они состоят из металлических конструкций, которые прослужат дольше деревянных.

«Мы выбрали металлические конструкции для опор и металлическую сетку для ступеней и настилов. Такие конструкции наиболее безопасны для туристов, за ними проще ухаживать. К тому же сетчатое покрытие не будет задерживать воду и закрывать свет растениям», — сказал старший госинспектор Кавказского заповедника, начальник Хостинского участкового лесничества Артем Михайлюк.

Тропа начинается у древней крепости и ведет вниз к реке Хоста. Ежедневно по ней проходят сотни человек, а в пик сезона — до тысячи.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.