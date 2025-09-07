Этой ночью жители Башкирии смогут наблюдать полное затмение Луны

Поздним вечером 7 сентября жители Башкирии смогут наблюдать редкое астрономическое явление. Как сообщили в уфимском Планетарии, в 21:30 начнется полное затмение Луны. С учетом, что сегодня последняя ночь полнолуния, то зрелище обещает быть впечатляющим. При условии, если не будет туч.
По данным астрономов уфимского Планетария, затмение продлится 1 час 23 минуты. На это время Луна скроется в тени Земли.
— Для наблюдения за затмением мы предоставим мощный телескоп, который позволит разглядеть все детали лунной поверхности и изменения ее цвета во время затмения, — приглашают уфимцев астрономы.
Как отмечают ученые, в следующий раз подобное астрономическое явление в наших широтах можно будет увидеть только через три года, предположительно 31 декабря 2028 года.
Телескоп будет размещен перед зданием Планетария, на остановке «Горсовет».
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.