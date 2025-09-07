Этой ночью жители Башкирии смогут наблюдать полное затмение Луны

Поздним вечером 7 сентября жители Башкирии смогут наблюдать редкое астрономическое явление. Как сообщили в уфимском Планетарии, в 21:30 начнется полное затмение Луны. С учетом, что сегодня последняя ночь полнолуния, то зрелище обещает быть впечатляющим. При условии, если не будет туч.