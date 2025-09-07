Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Этой ночью жители Башкирии смогут наблюдать полное затмение Луны

Жители Башкирии смогут увидеть полное лунное затмение.

Источник: Комсомольская правда

Поздним вечером 7 сентября жители Башкирии смогут наблюдать редкое астрономическое явление. Как сообщили в уфимском Планетарии, в 21:30 начнется полное затмение Луны. С учетом, что сегодня последняя ночь полнолуния, то зрелище обещает быть впечатляющим. При условии, если не будет туч.

По данным астрономов уфимского Планетария, затмение продлится 1 час 23 минуты. На это время Луна скроется в тени Земли.

— Для наблюдения за затмением мы предоставим мощный телескоп, который позволит разглядеть все детали лунной поверхности и изменения ее цвета во время затмения, — приглашают уфимцев астрономы.

Как отмечают ученые, в следующий раз подобное астрономическое явление в наших широтах можно будет увидеть только через три года, предположительно 31 декабря 2028 года.

Телескоп будет размещен перед зданием Планетария, на остановке «Горсовет».

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.