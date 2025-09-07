В Нижегородской области создадут индустриальный парк легкой промышленности

«Это масштабный и уникальный для региона проект. Запуск переработки шерсти и производства нитей, учитывая уже открытое на смежной территории производство тканей “Первой ткацкой фабрики”, позволяет удовлетворить высокий спрос на продукцию текстильного производства. Сегодня нам удалось привлечь средства казначейского инфраструктурного кредита на строительство дороги, локальных очистных сооружений, освещения, сетей газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения к этому объекту. На территории парка будет создана необходимая инфраструктура, что существенно сокращает инвестиционный цикл проектов. Заявка получила положительное заключение всех федеральных органов власти», — подчеркнул глава региона Глеб Никитин.