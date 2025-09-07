В Нижегородской области создадут индустриальный парк легкой промышленности

Первый в Нижегородской области индустриальный парк легкой промышленности создадут в Володарском округе при поддержке инвесторов. Повышение инвестиционной активности — одна из задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщила пресс-служба правительства региона.
В состав парка, который планируют построить в 2027—2028 годах, войдут два комплекса. Один из них по производству полиэфирных нитей и волокна, второй — по глубокой переработке шерсти.
«Это масштабный и уникальный для региона проект. Запуск переработки шерсти и производства нитей, учитывая уже открытое на смежной территории производство тканей “Первой ткацкой фабрики”, позволяет удовлетворить высокий спрос на продукцию текстильного производства. Сегодня нам удалось привлечь средства казначейского инфраструктурного кредита на строительство дороги, локальных очистных сооружений, освещения, сетей газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения к этому объекту. На территории парка будет создана необходимая инфраструктура, что существенно сокращает инвестиционный цикл проектов. Заявка получила положительное заключение всех федеральных органов власти», — подчеркнул глава региона Глеб Никитин.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.