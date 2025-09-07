Ричмонд
В Кетовском округе Курганской области открыли первый агрокласс

Ученики Митинской школы смогут углубленно изучать химию и биологию, а также осваивать передовые аграрные технологии.

Первый в Кетовском округе Курганской области агротехнологический класс открыли в Митинской школе имени А. Д. Немирова при поддержке нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в администрации Кетовского района.

Для открытия агрокласса в учреждении отремонтировали кабинет и оснастили его современным оборудованием. Теперь школьники смогут углубленно изучать химию и биологию, а также осваивать передовые аграрные технологии. Особое внимание уделят практической подготовке обучающихся 7, 8 и 10 классов. Они будут проходить практику на сельскохозяйственном предприятии «Картофель», которое выступает партнером в реализации данного проекта.

«Сельское хозяйство является одним из ведущих производств нашего округа, поэтому своевременная подготовка кадров для аграрного производства очень важна. Мы видим, как формируются будущие специалисты — через исследование, практику и взаимодействие с профессионалами», — отметила руководитель управления образования администрации Кетовского муниципального округа Валентина Бакланова.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»  — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.