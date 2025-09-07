В Кетовском округе Курганской области открыли первый агрокласс

Для открытия агрокласса в учреждении отремонтировали кабинет и оснастили его современным оборудованием. Теперь школьники смогут углубленно изучать химию и биологию, а также осваивать передовые аграрные технологии. Особое внимание уделят практической подготовке обучающихся 7, 8 и 10 классов. Они будут проходить практику на сельскохозяйственном предприятии «Картофель», которое выступает партнером в реализации данного проекта.